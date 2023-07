Estética Barbie: cafeterias de Fortaleza lançam eventos e cardápio especial para lançamento de filme

O mundo está prestes a virar cor de rosa. O lançamento do filme live-action de uma das bonecas mais famosas do mundo, a Barbie, no dia 20 de julho, tem movimentado o público e marcas com coleções especiais de produtos dentre maquiagens, artigos para decoração de casa, roupas e até mesmo comidas.

A verdade é que esse universo pink sempre esteve em alta, sendo tema de cafeterias em Fortaleza. Localizado na Aldeota e aberto em junho de 2022, o Pincoffee é uma delas, montada com decoração toda em rosa, vários espaços "instagramáveis", cafés e doces também na cor temática.

Lídia Farias, uma das proprietárias do espaço, conta que a ideia surgiu de uma inspiração em uma tendência muito em alta na Europa na pegada de cenários para fotos. “A gente optou por focar nessa cor, na temática rosa, porque remete ao amor, à doçura, à feminilidade e era essa proposta que queríamos construir de identidade”, conta.

Por isso, ela explica que tudo que pode ser rosa vai ser rosa. Louças, mobílias, neons com frases que enfeitam as paredes, o painel de flores. É uma overdose pink. E a proposta pegou, no Instagram da cafeteria, por exemplo, são mais de 40 mil seguidores.

Lídia Farias empresária “Antes de abrir, a gente fez um estudo de mercado e vimos que não tinha nada do tipo em Fortaleza e essa adesão vem muito por ser uma novidade. Com um ano de casa aberta, a gente tenta tornar a experiência do cliente a mais positiva possível pra que ele possa voltar sempre”.

Legenda: Louças e equipamentos da cafeteria são todas na tonalidade rosa Foto: Divulgação

Mundo da fantasia

Com a ideia de criar o próprio mundo da fantasia, Cris Pontes apostou no Café de Miss pela paixão pelo mundo das princesas e pela cor rosa. “A ideia do café nasceu dessa concepção de ser um mundo de fantasia, encantado, e pra ser um café totalmente diferente do que a gente vê em Fortaleza”, explica o responsável pelo Marketing, Caio Roberson.

Em funcionamento desde julho do ano passado, a cafeteria se firmou no bairro Montese e, por meses, teve fila para conhecer o estabelecimento pink.

Legenda: Decoração do Café de Miss traz elementos para criar um universo fantasioso Foto: Divulgação

Caio explica que o espaço conta com várias salas decoradas na temática, proporcionando cenários para fotos com ursos de pelúcia gigantes, flores, iluminação rosa. Para tornar a experiência ainda mais imersiva, tem até piscina de bolinhas toda pink.

Caio Roberson responsável pelo marketing do Café de Miss “Muita gente acha que o público-alvo é feminino, mas não, recebemos todo mundo. Temos atraído também crianças com as programações de férias voltadas ao público infantil”.

Eventos e fotos

Com todo esse apelo, os locais também têm sido demanda para ser espaço de eventos, como aniversários, despedidas de solteira, mas também para ser cenário de fotos de influenciadoras digitais e de campanhas de marcas.

“A gente faz qualquer negócio, nosso objetivo mesmo é ser uma cafeteria, mas por ter essa atmosfera que remete à festa, comemoração a gente tem esse braço também, de atender eventos. A gente adapta à necessidade do cliente”, destaca Lídia, do Pincoffee.

Já o Café de Miss disponibiliza o horário antes da abertura da casa para sessões de fotos, mediante o pagamento de uma taxa. De acordo com Caio, a procura aumentou bastante nos últimos dias por conta do hype do filme da Barbie.

Legenda: Piscina de bolinhas pink faz experiência ser mais imersiva Foto: Divulgação

Especial Barbie

E é claro que as cafeterias não podiam ficar de fora do filme do momento. Nas próximas semanas, o Café de Miss vai inaugurar uma sala temática da boneca. “A ideia é que a pessoa se sinta na casa da Barbie, a DreamHouse, vai ter uma loja com roupas dessa estética”, detalha Caio.

Além disso, no dia 29 de julho, vai ter o Chá com a Barbie como parte da programação de férias do local, em que os clientes vão poder tirar fotos e fazer vídeos, bem como interagir com a versão princesa da Barbie.

O Pincoffee, por sua vez, preparou um cardápio especial e exclusivo que deve ser lançado na próxima semana. As guloseimas foram desenvolvidas junto com o chef Felipe Cicconato, entre eles há o Entremet Barbie, um cake de amêndoas com geleia de morango e mousse de baunilha.

Legenda: Cardápio foi desenvolvido especialmente para o filme da Barbie Foto: Divulgação

Cores e o marketing

A professora do Departamento de Administração da Universidade Federal do Ceará (UFC), Claudia Buhamra, explica que essas identidades são construídas a partir da cromoterapia, uma ciência que estuda a psicologia das cores, o efeito das cores sobre o comportamento do consumidor.

Claudia Buhamra professora da UFC “Contudo, isso não é universal, por exemplo, o branco pode ser muito bonito para as noivas no Brasil, mas há países como a China onde o branco representa luto. Existem cores que representam coisas universais, mas existem aspectos culturais que interferem nas referências e nas interpretações de cores”.

De acordo com a especialista, a Mattel conseguiu criar, a partir da Barbie, uma linguagem internacional de uma boneca que passa ingenuidade, companheirismo, alegria, que é tudo o que a cor rosa representa.

“Pode até representar o feminino, o infantil, mas a cor rosa ela traz em si uma outra característica que é a possibilidade de combinar com muitas outras cores e, quando você combina, você dá a ela outra estética e outro significado, então por exemplo se você coloca o rosa com branco, ele pode parecer infantil, mas se você coloca o rosa com cinza você já usa um aspecto mais adulto”, explica.

Além disso, o rosa representa doçura, como um efeito cinestésico das cores, por isso é tão utilizado na identidade visual de docerias e cafeterias. “O público de uma cafeteria é um público que recebe um convite para entrar, para estar, para ficar um ambiente que traz calma, tranquilidade, doçura”.

