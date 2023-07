Margot Robbie resgata look clássico da Barbie em lançamento mundial de filme

Protagonista do filme “Barbie”, a atriz Margot Robbie surpreendeu ao usar um vestido preto na première do longa-metragem, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no fim de semana.

O look, que incluía um lenço rosa nas mãos, é uma adaptação do figurino “Solo in the Spotlight”, usado pela boneca nos anos 1960. Esse mesmo modelo foi relançado em 1995, e é uma das bonecas mais procuradas por colecionadores.

Legenda: Look de Margot Robbie é uma adaptação do figurino “Solo in the Spotlight”, usado pela boneca nos anos 1960 Foto: Michael Tran/AFP e Reprodução

O filme “Barbie” tem estreia programada para o próximo dia 20 nos cinemas. No filme, após ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Além de Margot Robbie, Ryan Gosling esteve no lançamento do longa.