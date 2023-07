Madonna deixou instruções sobre fortuna de R$ 4,1 bilhões após internação, diz jornal

A cantora Madonna, que esteve internada em uma UTI em decorrência de uma infecção bacteriana grave, teria dado instruções rígidas sobre a divisão de sua herança, estimada em mais de 850 milhões de dólares, cerca de R$ 4,1 bilhões.

De acordo com o jornal britânico The Sun, a rainha do pop estaria preocupada com possíveis desentendimentos entre os filhos sobre a administração de sua fortuna e, por isso, teria decidido separar os fundos e os direitos de suas músicas igualmente entre os seis herdeiros - Lourdes (26 anos), Rocco (22 anos), David (17 anos), Mercy (16 anos) e as gêmeas Estere e Stelle (10 anos).

Em encontro recente com advogados e executivos responsáveis pela gerência de sua carreira, ela também teria estabelecido ordens sobre as criações artísticas após sua morte. Conforme a publicação, Madonna foi enfática ao proibir o uso de hologramas com sua imagem em shows póstumos por considerar uma prática "questionável".

Problemas de saúde e adiamento de turnê

Em publicação compartilhada nas redes sociais no fim do último mês, Guy Oseary, empresário da estrela, explicou que Madonna “desenvolveu uma infecção bacteriana grave”. Para tratar a doença, a artista foi internada em uma UTI.

“A saúde dela está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa.” escreveu Oseary, na ocasião.

Na postagem, o empresário ainda anunciou que, devido à doença, o início da próxima turnê da cantora - "Four Decades, The Celebration Tour"- , que deveria ocorrer no próximo dia 15, seria adiado. “Vamos compartilhar mais detalhes com vocês assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para shows remarcados” afirmou.

Neste domingo (9), a cantora foi vista pela primeira vez após a internação. Ela fez um passeio pelas ruas do bairro Upper East Side, em Nova York, onde mora, e segue em recuperação.