Madonna é vista pela primeira vez em passeio nos EUA após internação

A cantora Madonna foi vista pela primeira vez após sua recente internação. A artista fez um passeio, neste domingo (9), pelas ruas do bairro Upper East Side, em Nova York, onde ela mora. As informações são do site Page Six.

No fim do mês passado, a cantora foi internada e precisou ficar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). por conta de uma grave infecção bacteriana.

Devido ao estado de saúde, ela precisou adiar sua turnê "Four Decades, The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira.

Na primeira aparição pública após o caso, a artista usava óculos escuros, batom vermelho nos lábios, um chapéu de abas largas e tênis Nike. Ela caminhava sem problemas, mas ainda de forma lenta.