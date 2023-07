Fala de Marlene Mattos em reencontro com Xuxa repercute: 'chega a ser cruel? sou'

A apresentadora Xuxa Meneghel e a ex-empresária dela Marlene Mattos se reencontraram na gravação do documentário sobre a vida da artista, que será lançado no Globoplay na quinta-feira (13). As falas da diretora de TV foram recebidas de forma negativa após serem exibidas no Fantástico no domingo (9).

"Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir, às vezes, de forma realística. Você me arrumava uma marionete na minha mão, e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. E é assim", disse a ex-empresária de Xuxa no encontro entre as duas.

Além disso, Marlene ainda confessou ter sido cruel com a apresentadora. "O problema é o seguinte: eu não sei ser condescendente com gente burra. Eu sou exigente? Sou. Chega a ser cruel? Sou. Mas olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas", completou ela.

A repórter Renata Ceribelli foi a responsável por conversar com a apresentadora sobre o documentário e reforçou a dificuldade por Xuxa de lidar com a questão, opinando que tudo foi muito "além de uma simples lavagem de roupa suja".

"Mexeu numa caixinha que, não é que eu não queria mexer, mas eu tive que passar por isso", disse Xuxa quando questionada. Ela ainda ressaltou o que mais chocou na conversa. "Ela dizer 'eu faria tudo de novo'. Isso, pra mim, é uma frase que marcou o documentário demais", completou a Rainha dos Baixinhos.

Rompimento

Juntas por 18 anos, Marlene e Xuxa romperam a relação de trabalho em 2002. Na época, a apresentadora estava no comando do Planeta Xuxa (1997 - 2002) e chegou a alfinetar a então empresária durante uma gravação do programa.

Já em janeiro de 2021, meses antes das gravações do documentário, Xuxa afirmou que se sentia como um "fantoche" de Marlene durante os anos em que trabalhou com ela.