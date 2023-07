Documentário sobre a vida de Xuxa chega ao Globoplay nesta semana; veja formato

O documentário sobre a vida e a carreira de Xuxa será lançado pelo Globoplay — streaming da Globo — nesta quinta-feira (13). Em formato de série, o produto audiovisual tem direção de Pedro Bial e deve trazer bastidores do sucesso da cantora, de seus relacionamentos com outros famosos e muitas polêmicas.

Segundo o Gshow, o documentário é dividido em cinco episódios que se aprofundam em temáticas como, por exemplo, a conturbada relação entre a Rainha dos Baixinhos e a diretora Marlene Mattos. As duas trabalharam juntas dos anos 80 até 2002, quando romperam publicamente. E, na série, elas se reencontram e conversam.

Outro momento de grande expectativa do público é o reencontro com o ator Marcelo Ribeiro, cuja participação no filme "Amor, Estranho Amor" (1982) gerou uma série de polêmicas envolvendo a cantora. Isso porque o artista, então com 12 anos de idade, protagonizou uma cena sensual com Xuxa, que tinha 19.

Também serão mostrados depoimentos do diretor do BBB, José Bonifácio, o Boninho, e de outros grandes companheiros de Xuxa, como Renato Aragão e Sérgio Mallandro.

Assista ao trailer

60 anos de Xuxa

O documentário seriado é uma etapa da comemoração dos 60 anos de Xuxa, completados em março deste ano. Por isso, o conteúdo abrange toda a vida da cantora, passando por momentos marcantes como o início de sua carreira como modelo até o nascimento de sua filha, Sasha, que hoje tem 24 anos de idade, fruto da relação com o ator Luciano Szafir.