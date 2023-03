Xuxa completa 60 anos: relembre passagens marcantes da apresentadora no Ceará

A apresentadora Xuxa Meneghel completa 60 anos, nesta segunda-feira (27). Nome icônico da TV brasileira, a gaúcha tem uma relação antiga com os cearenses.

Com apoio do Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM), selecionamos passagens importantes da rainha dos baixinhos pelo Ceará.

Assista passagens de Xuxa no Ceará:

'Xou da Xuxa 1000' na Arena Castelão

Em setembro de 1980, um importante marco da apresentadora aconteceu em Fortaleza: ela realizou o programa "Xou da Xuxa 1000", na Arena Castelão.

Foi montado um palco de 300 metros quadrados, projetado pelo cenógrafo Abel Gomes. Segundo a direção do evento, 12 caminhões foram necessários para carregar toda a estrutura. Nomes como Beto Barbosa e Abel Duerê participaram de evento.

Legenda: Matéria do Diário do Nordeste sobre programa especial de Xuxa Foto: Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM)

Em abril de 1990, Xuxa também passou na capital cearense para realizar mais uma edição do "Xou da Xuxa". Desta vez, o palco foi montado no Estádio Presidente Vargas em evento promovido pela FM 93.

Legenda: Xuxa em apresentação do Estádio Presidente Vargas Foto: Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM)

Ginásio Paulo Sarasate foi palco de programa da gaúcha

Legenda: Xuxa no Ginásio Paulo Sarasate Foto: Kiko Silva/Diário do Nordeste/Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM)

Em abril de 1987, Xuxa movimentou Fortaleza com um show no Ginásio Paulo Sarasate. Ao som de músicas como "Doce Mel", "Turma da Xuxa" e "She-Ra", milhares de crianças estiveram reunidas na festa.

Ela usou a mesma estrutura do "Xou da Show", programa gravado pela TV Globo. A apresentação contou ainda com participações de Silvinho, ex-"Absinto", e de Patrícia, do "Trem da Alegria".

Xuxa veio ao Ceará entregar ambulâncias

Em março de 1995, a rainha dos baixinhos veio ao Ceará para uma ação social. Ele realizou a entrega de uma ambulância ao Iprede. A doação foi feita pelo Programa Assistencial do Papa-Tudo. Oitenta policiais foram convocados para realizar segurança da apresentadora.

Legenda: Xuxa em passagem pelo Sistema Verdes Mares (SVM) Foto: Antonio Justino/Diário do Nordeste/Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM)

A gaúcha ainda passou pela Sistema Verdes Mares (SVM). Ela chegou a percorrer os corredores do grupo e ainda concedeu entrevista à FM 93. Ela também veio em agosto de 1996 entregar outros três carros.

Projeto "Tô de Bem com a Vida" na Arena Castelão

Legenda: Camarim de Xuxa na Arena Castelão Foto: Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM)

Ainda em 1996, já no fim do ano, a apresentadora trouxe ao Ceará o projeto musical "Tô de Bem com a Vida", com show realizado na Arena Castelão. Na época, o Diário do Nordeste teve acesso ao camarim da cantora, que contou com espaço de 70 metros quadrados e temática tropical.

O evento foi produzido em parceria com o Sistema Verdes Mares, em comemoração ao aniversário da FM 93. Ao todo, cerca de 50 mil pessoas acompanharam a festa.

Especial no Beach Park

Legenda: Grupo É O Tchan em apresentação no especial gravado no Beach Park Foto: Paulo Rocha/Diário do Nordeste/Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares (Cedoc SVM)

Em julho de 1997, Xuxa gravou um especial em Aquiraz, no Beach Park.

O projeto intitulado "Xuxa Especial - A Festa dos Brinquedos" contou com apresentações de "É O Tchan", "Chiclete com Banana" e até show da colombiana Shakira.

Encontro com fãs em 2018

Legenda: Projeto de Xuxa rodou grandes capitais Foto: Divulgação

Nos últimos anos, a apresentadora manteve agenda firme na capital cearense. Xuxa trouxe para Fortaleza um momento de nostalgia com o projeto "O Xuxa Xou". Crianças e adolescentes dos anos 1990, que acompanharam a gaúcha, tiveram um momento de encontro com a loira.

Por fim, em 2022, Xuxa passou por mais uma vez em Fortaleza. Dessa vez, acompanhada da drag queen Ikaro Kadoshi para gravar uma etapa do reality show "Caravana das Drags".

Quer ver mais momentos históricos? Acompanhe esse e outros "TBTs" no site do Diário do Nordeste.