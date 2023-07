Em entrevista ao Fantástico, Xuxa conta detalhes de documentário que estreia nesta semana

Na próxima quinta-feira (13), "Xuxa, o documentário" estreia no streaming Globoplay mostrando os 40 anos de trajetória da apresentadora. Nesse domingo (9), Xuxa deu entrevista ao Fantástico e adiantou detalhes do especial. No programa da TV Globo, foi exibido trecho de conversa de Xuxa com a ex-diretora Marlene Mattos - momento que promete ser um dos destaques do documentário.

Em entrevista a Renata Capucci, Xuxa afirmou que que o documentário deve fazer os fãs descobrirem "muita coisa" sobre quem ela é. "Eles vão me descobrir como eu me descobri. Não é uma coisa pra me reverenciar, e, sim, pra mostrar o que eu passei", disse. O especial mostrará momentos da carreira de Xuxa como apresentadora, modelo e atriz.

"Claro que as pessoas não vão poder ver tudo que eu vivi, tudo que eu vi. Mas vai ser muito importante até para as pessoas me verem diferente, sabe? Porque eu me vi diferente. Depois que eu vi o documentário todo, eu olhei e falei: ‘Caramba! Eu vivi tudo isso’, sabe? 'Eu conquistei tudo isso. Eu sou tudo isso!' É forte, é muito forte”, afirmou a apresentadora.

Documentário promove reencontros

No Fantástico, Xuxa ainda comentou alguns reencontros que o documentário promoveu, como com Marcelo Ribeiro, que, na adolescência, contracenou com ela no filme "Amor estranho amor" (1982), e com Marlene Mattos, ex-empresária e ex-diretora da apresentadora.

Xuxa e Marlene ficaram sem se falar durante 19 anos. "O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz... você era uma marionete na minha mão e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim”, diz Marlene, em trecho destacado no Fantástico. Xuxa afirmou que, na conversa, se chocou quando Marlene disse que faria tudo de novo.

O documentário, em cinco episódios, é dirigido pelo jornalista Pedro Bial.