Lexa chora ao falar de importunação sexual de MC Guimê e diz: 'me enchi de tranquilizante'

Lexa e MC Guimê participaram do Altas Horas nesse sábado (8). Durante o programa, a cantora fez uma revelação sobre o que sentiu ao saber da importunação sexual protagonizada por MC Guimê no BBB 23. Ela chorou ao falar do tema e disse ter tomado tranquilizante.

"Eu estava fazendo uma festa e quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, eu me enchi de tranquilizante. Pra ficar bem, eu fiquei completamente atordoada. Quero inclusive agradecer o carinho das pessoas comigo", disse a artista.

Lexa acrescenta acreditar que "Guimê não estava em si" e fala não se importar com o que as pessoas pensam sobre o casal ter reatado o relacionamento.

Lexa "Eu conheço ele muito bem, sei que ele não estava em si. Lembro que meu amigo desligou a TV, me abraçava, eu gritava, tive vários ataques".

"Me senti muito pressionada a ir numa direção que queriam que eu fosse. Eu parei, lembrei quem eu sou, fechei a porta do meu quarto. Porque foram oito anos tão incríveis. Pensei: será que eu consigo jogar isso pro ar? Não é o meu lugar. Então sim, decidi estar com ele. É uma história de amor, carinho e admiração. Preferi lembrar dos momentos bons. Foram oito anos sem ele fazer nada. A gente está sujeito a cometer falhas graves, mas também está sujeito a recomeçar. É o que vale pra mim", disse a cantora.

Guimê se emocionou ao ouvir o relato da esposa e também deu sua versão sobre o caso: "Eu soube quando o Tadeu Schmidt [apresentador do BBB] apareceu no ao vivo e falou. Comecei a assimilar em pequenos flashes o que tinha acontecido na noite. Quando eu saí, comecei a entender tudo, fiquei muito triste por ter envolvido muito ela. Graças a Deus, ela me perdoou".

ASSÉDIO DURANTE FESTA

O crime sexual aconteceu durante uma festa do reality BBB 23. MC Guimê apalpou o bumbum da mexicana Dania Mendez e o lutador Antônio Cara de Sapato forçou Dania a beijá-lo. Os dois foram expulsos do programa e se tornaram alvos de investigação da Polícia Civil.