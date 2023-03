Cara de Sapato se pronuncia após ser expulso do BBB com Guimê; veja vídeo

O lutador de MMA Cara de Sapato se pronunciou pela primeira vez depois de ser expulso do Big Brother Brasil (BBB 23), após episódio de assédio envolvendo a modelo e influencer mexicana Dania Mendez.

Sapato foi eliminado do reality na última quinta-feira (16) junto com MC Guimê, que também deixou o programa pelo mesmo motivo.

A modelo e influenciadora é integrande do reality La Casa de Los Famosos e passou três dias de intercâmbio na casa.

Neste sábado (18), Antônio Cara de Sapato afirmou, por meio das redes sociais, que não percebeu que estava passando dos limites e se desculpou com a modelo.

"No momento, eu não percebi que podia estar passando dos limites. Para mim, é um momento de descontrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga. Eu precisei assistir tudo para poder entender e daí poder ressignificar o meu olhar sobre isso", disse.

O ex-BBB acrescentou entender que aquelas são atitudes que não podem jamais ser normalizadas. "Mas eu acredito que o mais importante é eu me desculpar do fundo do meu coração com a Dania, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas por essa atitude", declarou.

Como foi o assédio no BBB23

Cara de Sapato, em diversos momentos da festa do líder MC Guimê que ocorreu na última quarta-feira, tentou beijar Dania. Em determinado ponto, no Quarto Fundo do Mar, o lutador segurou a mexicana e forçou um beijo.

Posteriormente, o atleta e a mexicana ficaram próximos debaixo do edredom. Dania não pareceu feliz com a situação, dizendo “não” para o participante, e tentando escapar da situação.

Já MC Guimê foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local. Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos nas nádegas da intercambista, que voltou a afastá-lo.