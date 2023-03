Dania Mendez, de 'La Casa de Los Famosos', deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias

Participante do reality mexicano 'La Casa de Los Famosos', a influenciadora e modelo Dania Mendez deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias no inquérito que investiga a prática de importunação sexual durante sua passagem pelo Big Brother Brasil (BBB 23). Dania deixou o BBB 23 na sexta (17) As informações são do G1.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, instaurou inquérito para apurar o caso após fãs do reality brasileiro apontarem assédio dos participantes MC Guimê e Antônio Cara de Sapato contra Dania. Os dois foram eliminados do programa na quinta-feira (16) devido ao comportamento em desacordo com as regras.

A modelo ainda está no Brasil, mas deve voltar para o México neste fim de semana para participar ao vivo do programa mexicano no domingo (19), na festa de casamento que o reality irá promover. Por isso, a Delegacia da Mulher de Jacarepaguá ainda está avaliando a melhor data e forma para a influenciadora prestar depoimento.

Nessa sexta-feira (17), Cara de Sapato e MC Guimê foram intimados a depor no inquérito que investiga o crime de importunação sexual dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Cara de Sapato e Guimê teriam importunado Dania durante a última festa do programa, ocorrida na quarta-feira (15). Na ocasião, MC Guimê teria passado a mão na bunda de Dania sem o consentimento dela. Já Sapato teria forçado beijos com a mexicana.