Dania Mendez vai embora do BBB 23 após três dias no reality

A mexicana Dania Mendez se despediu do Big Brother Brasil (BBB) 23 nesta sexta-feira (17). A produção do reality pediu que a influenciadora e modelo arrumasse as malas e, emocionada, ela se despediu dos demais participantes na sala.

Legenda: Modelo e influencer saiu da casa emocionada após se despedir de todos Foto: Reprodução/TV Globo

Dania entrou na casa mais vigiada do Brasil na última quarta-feira (15). Ela saiu pelo confessionário.

O Big Boss deu um aviso de atenção a todos e avisou: "Atenção a todos, vocês têm um presente para Dania, na dispensa. Preparem a mala, pois a saída dela será em breve", afirmou.

Emocionada, Dania recebeu uma caixa decorada que continha um roupão azul da produção com o logo do programa. Em seguida, arrumou a mala, agradeceu a experiência e deixou uma mensagem para todos da casa.

"Obrigada a todos. Vocês são seres lindos, que tudo isso fique no jogo, que todos os problemas e todas as brigas fiquem aqui, porque lá fora temos uma vida linda".

Veja momento da despedida

ENTENDA DINÂMICA DA SEMANA

A prova do líder aconteceu ontem após a expulsão de Cara de Sapato e Guimê, a 9ª semana do reality iniciou. Bruna conquistou a liderança e terá direito ao VIP e a um veto na prova da próxima semana. Nesta sexta-feira, o "Poder Curinga" foi arrematado pelo biomédico Ricardo.

No sábado (18) acontece a Prova do Anjo e no domingo (19) tem Formação do Paredão, conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (16).

Formação de Paredão

Na Formação de Paredão, o anjo poderá imunizar um participante e o líder indicar outro. A Dania poderá anular ou dar peso dois para o voto do dono do curinga.

Na votação pela casa, os participantes votarão no confessionário. Os dois mais votados irão ao paredão. O segundo lugar na prova do líder de quinta ganhará o poder de indicar mais um brother.

Haverá prova Bate-Volta, e quem ganhar se livra da berlinda.

Cronograma

Sexta-feira (17): Poder Curinga

Poder Curinga Sábado (18): Prova do Anjo

Prova do Anjo Domingo (19): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (21): Eliminação

