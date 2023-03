Quem ganhou o Poder Coringa do BBB hoje (17)? Veja como foi a dinâmica

Ricardo, o Alface, arrematou o Poder Curinga do BBB 23 nesta sexta-feira (17). Isso significa que o biomédico terá, domingo (18), o "Poder da Mala", que impactará diretamente a formação do Paredão. Porém, quem irá decidir se o voto do brother terá peso dois ou será anulado é Dania Mendez, participante intercambista do 'La Casa de los Famosos'.

A modelo não sabe, ainda, que terá essa missão secreta. Isso só será revelado a ela no domingo, pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

Quem é o Líder desta semana?

A atriz Bruna Griphao conquistou a liderança da semana na prova desta quinta-feira (16). A competição consistiu em fazer com que os brothers e as sisters percorressem um tabuleiro, andando o número de casas sorteado em uma urna.

Os participantes iam acumulando bottons a cada casa que paravam — algumas casas eliminavam participantes, enquanto que outras permitiam que ao jogador trazer novamente para o game um oponente que foi eliminado. Ganharia a prova quem acumulasse o maior valor em bottons.

Como está Dania Mendez na casa?

A participante mexicana entrou na casa do BBB 23 na quarta-feira (15) e, de pronto, foi bem recebida pela maioria dos confinados. Alguns, no entanto, como Fred Desimpedidos e Marvvila, desconfiaram da nacionalidade da modelo e chegaram a mexer em seus itens pessoais em busca de provas que a ligassem ao México.

Nesse mesmo dia, Dania sofreu uma série de importunações sexuais durante a Festa do Líder de MC Guimê. Os comportamentos inadequados partiram tanto do funkeiro como do lutador Cara de Sapato. Devido às ações, ambos foram eliminados do programa na noite desta quinta, antes da Prova do Líder.

Na divisão de quartos, Dania ficou no 'Fundo do Mar', onde também têm dormido Domitila, Cezar Black, Sarah, Gabriel, Ricardo e Marvvila.