Key Alves desconfia de expulsão de Guimê e Sapato por vídeo exibido no ‘La Casa de Los Famosos'

Ao assistir ao BBB 23 direto do confinamento no “La Casa de Los Famosos”, onde está fazendo um intercâmbio, Key Alves notou a ausência de Cara de Sapato e MC Guimê no sofá da sala. Isso a fez imaginar que os dois foram expulsos do reality show brasileiro - o que de fato aconteceu.

"Ele não está ali. Se fosse uma briga normal, a câmera mostraria eles ali também. Mas não mostrou... Mostrava todos assim, como um 'não creio no que aconteceu'", disse a ex-sister, em conversa com os brothers mexicanos, encenando como percebeu a reação dos participantes.

Embora tenham visto o momento na sala sem áudio, uma das participantes do “La Casa de Los Famosos” notou que Amanda e Dania Mendez estavam chorando.

Na noite de quinta-feira (16), Cara de Sapato e Guimê foram desclassificados do BBB 23 após o ocorrido na festa do líder, no dia anterior, e deixaram a casa do BBB 23 pelo confessionário, após se despedirem dos colegas durante o programa ao vivo.