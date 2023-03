Bruna Griphao é reconhecida por 'Avenida Brasil' por fãs do 'La Casa de los Famosos'

Com o intercâmbio entre Key Alves e Dania Mendez, os telespectadores do “La Casa de Los Famosos” puderam ver todos os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 23. A atriz Bruna Griphao, do Camarote, foi logo reconhecida pelos fãs do reality mexicano pelo papel na novela "Avenida Brasil", exibida no Brasil em 2012.

Na novela, que foi sucesso dentro e fora do Brasil, Bruna tinha 12 anos e era Paloma, filha de Cadinho, personagem de Alexandre Borges.

No Twitter, os fãs do reality show mexicano ficaram perplexos ao reconhecer a atriz. “Sim, Bruna do BBB 23, era filha do Carlitos (como o personagem era chamado no México) em Avenida Brasil”, escreveu uma.

“Que? Eu amava essa novela! Bruna entrando no meu top”, publicou outra. “Não posso acreditar. Minha novela favorita era Avenida Brasil”, acrescentou outra.

Além de Avenida Brasil, Bruna Griphao atuou em novelas da Globo como "Orgulho e Paixão" e "Nos Tempos do Imperador".