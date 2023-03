Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como foi a dinâmica de quinta (16)

A décima Prova do Líder do BBB 23 é disputada na noite desta quinta-feira (16). Bruna foi vitoriosa e ganhou imunidade pela semana.

Após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato após casos de assédio na festa de quarta-feira (15), oito brothers competiram pela liderança.

Sarah e Aline não puderam disputar a prova, devido a uma consequência da Prova do Líder da semana passada.

Veja como é a prova

Os brothers precisam percorrer um tabuleiro, andando o número de casas sorteado em urna. Ao longo do tabuleiro, os participantes vão acumulando bottons a cada casa que param. Ganha quem acumular o maior valor em bottons.

Algumas casas acabam eliminando o brother. Já outras permitem que o jogador que caiu traga de volta um oponente que foi eliminado.

Domitila foi a primeira eliminada. Bruna saiu da disputa em seguida, mas foi levada de volta à prova por Amanda.

Ricardo, Cezar e Domitila foram eliminados na segunda rodada. Já Fred e Gabriel saíram da disputa na quarta rodada. O ator chegou a ser recuperado por Mavvila, mas foi eliminado novamente.

Seguindo as regras da prova, as rodadas no tabuleiro foram encerradas após Bruna e Amanda chegarem na casa final. Na contagem dos pontos dos bottons, Bruna levou a melhor e se consagrou líder.