Irmão de Dania Mendez critica atitude de Guimê em festa do BBB 23: ‘homem que abusa’

Julio Hernandez, irmão de Dania Mendez, que faz intercâmbio no BBB 23, criticou a atitude de MC Guimê com a visitante durante a Festa do Líder, na madrugada desta quinta-feira (16).

Ele compartilhou o vídeo em que Guimê passa a mão no bumbum de Dania e escreveu: “É o típico homem que abusa da simpatia e boas vibrações de uma mulher. Que bom que ela o parou e deixou claro que era amizade”.

Na tarde de hoje (16), ele fez uma nova crítica, que foi repostada pelo perfil oficial de Dania no Instagram. “Ontem no BBB, teve uma festa que vimos que Dania estava muito feliz, divertindo-se em seu primeiro dia. Tinha álcool envolvido, a única coisa que posso dizer é que não concordo com as atitudes de alguns homens, não é certo deixarmos passar esse tipo de coisa. Obrigado as pessoas que a ajudaram e estiveram com ela. Domitila, Bruna e mais… obrigado”.

Assédio em festa

Durante a festa que celebrava sua liderança, MC Guimê foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do funkeiro começou a viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality.

Ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local.