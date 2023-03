Como vai ser a dinâmica da 9ª semana do BBB 23? Veja detalhes

Após a expulsão de Cara de Sapato e Guimê, a 9ª semana do Big Brother Brasil 23 inicia com mais uma Prova do Líder. O cronograma inclui "Poder Curinga", Prova do Anjo e Formação do Paredão, conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (16).

Na Prova do Líder, oito participantes jogam. Aline e Sarah não disputaram por consequência da última Prova do Líder. Quem conquistar a liderança terá direito ao VIP e a um veto na prova da semana que vem.

Na sexta-feira (17), os brothers devem apostar estalecas para o "Poder Curinga", que será o "Poder da Mala". O líder não poderá dar um lance. Quem arrematar poderá ter seu voto anulado ou com peso dois. Isso vai depender da decisão da Dania.

Já no sábado (18) os participantes disputam a tradicional Prova do Anjo. Quem ganhar deve imunizar um participante antes da formação do Paredão.

Formação de Paredão

Na Formação de Paredão, o anjo poderá imunizar um participante e o líder indicar outro. A Dania poderá anular ou dar peso dois para o voto do dono do curinga.

Na votação pela casa, os participantes votarão no confessionário. Os dois mais votados irão ao paredão. O segundo lugar na prova do líder de quinta ganhará o poder de indicar mais um brother.

Haverá prova Bate-Volta, e quem ganhar se livra da berlinda.

Cronograma

Quinta-feira (16): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta-feira (17): Poder Curinga

Poder Curinga Sábado (18): Prova do Anjo

Prova do Anjo Domingo (19): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (21): Eliminação

