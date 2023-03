Expulsão de Guimê e Cara de Sapato do BBB 23 foi necessária, mas conduzida de forma equivocada

Desde o início da manhã de quinta-feira (16), não havia dúvida: a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23 era a única saída possível após as cenas de assédio explícitas ocorrerem durante uma festa no confinamento. Não havia sermão que mudasse a gravidade do que foi feito, nem sequer uma punição que chegasse à altura da invasão absurda ao corpo da mexicana Dania Mendez.

Enquanto aqui fora nada gerava dúvida, a não ser mais certezas sobre a conduta problemática dos dois, dentro da casa nada parecia ter acontecido. A justificativa na Internet era de que as imagens estavam sendo analisadas, Dania estava sendo ouvida e até mesmo a produção do La Casa dos Famosos, de onde a mexicana veio, para a tomada de decisão. Mas por que essa espera incomoda tanto?

Entre as questões que podem ser levantadas, uma não saiu da minha cabeça desde o anúncio da saída de Guimê e Sapato. Qual o sentido para tanta espera quando, na verdade, o assédio, o toque sem permissão no corpo de Dania, foi tão escancarado? Ainda que ela, a princípio, não tivesse se sentido invadida, a nós, espectadores, as imagens serviram como provas, impossíveis de serem refutadas.

Ao passo em que a tensão sobre a saída dos dois escalava nas redes sociais, o BBB não fez nenhum posicionamento. Páginas na Internet faziam as predições sobre o que poderia acontecer, mas sem a certeza de que a punição mais dura - e adequada - seria o caminho percorrido pela produção.

Saída ao vivo

A incerteza era tamanha que tudo se manteve até a exibição ao vivo do reality. Tadeu Schmidt, sempre perfeito e digno de elogios nas situações mais difíceis, soube conduzir desde o início da edição até o anúncio. Entretanto, além de assistir às cenas incômodas, os espectadores também precisaram lidar com a dúvida.

É preciso, inclusive, dizer que o desrespeito a outra mulher já havia ocorrido no programa. Gabriel, interesse amoroso de Bruna Griphao no início do confinamento, proferiu diversas frases com conotações de agressão à jovem, mas levou apenas uma espécie de "atenção" ao vivo.

Por qual motivo acreditaríamos que algo seria mais incisivo seria feito dessa vez? Contrariando esse pensamento, Tadeu anunciou que, apesar do sentimento de Dania, os dois seriam eliminados da disputa por conta do assédio.

Entretanto, nenhuma informação foi repassada para os demais integrantes do jogo, muito menos para a mulher assediada, que chorou se questionando se teria sido a culpada pelo que estava acontecendo.

Será mesmo que essa era a forma mais correta de lidar com algo tão grave ocorrido com a mexicana? Será que, no mínimo, ela não teria os direitos de entender as atitudes dos dois, sabendo, claramente, não ter sido a culpada por nada do que estava ocorrendo?

A Dania foi negada a informação básica, sobrando a incerteza somada ao sentimento ruim. Do lado das colegas, claro, teve o apoio, enquanto lidava com o abalo psicológico traumatizante.

A expulsão, sem dúvidas, era o único caminho possível. Foi necessária, passou recado, não há nenhuma ressalva sobre isso. Ainda assim, foi conduzida de forma desajeitada e, talvez, se o intuito era reforçar a decisão sobre a eliminação, o choro dela deixou tudo ainda mais pesado e preocupante.