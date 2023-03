Fred Desimpedidos é a prova de que não há espaço para personagens 'bonzinhos' no BBB

Todo ano, a cada nova edição do BBB, algum participante se declara amoroso, tranquilo, difícil de sair do sério e completamente "coração". Dessa vez, quem entrou no confinamento sob essa premissa foi Fred, o Fredinho dentro da casa ou Fred Desimpedidos e Fred Boco Roso para os espectadores ativos nas redes sociais. Acontece que, mais uma vez, assim como em outros anos, a alegação inicial caiu por terra.

Fred é a personificação clara de que o BBB não é sobre quem se é - ou deseja ser - na vida real. Ora, veja bem, não há nenhum indício de um Fred mais agressivo ou incisivo fora da casa do programa. Pelo contrário, influenciadores, colegas de trabalho, a ex-companheira e até pessoas com pouco contato com o youtuber garantem a persona tranquila dele fora do jogo.

No entanto, o que se viu do rapaz durante o Jogo da Discórdia de segunda (6) foi diferente. Duro nas palavras, Fred rompeu as alianças feitas com Ricardo, o Alface, enquanto batia no peito, com força e cara de raiva, para reafirmar as próprias convicções formadas nos últimos dias. Qual o motivo para uma transformação tão rápida em meio ao programa?

A verdade é que em um confinamento com vários fatores capazes de tirar uma pessoa do eixo, a possibilidade de mostrar um lado descontrolado é justamente o pilar que mantém o Big Brother. No caso de Fred, seguro no próprio papel por quase 50 dias, a saída do lugar de "bom moço" pode até parecer abrupta, mas é uma construção.

O BBB é, acima de tudo, sobre perder o controle. Se negar a jogar, nesse contexto, só funciona até certo ponto. Ganha mesmo quem entende isso, sabe manejar os fatores e assume o que, de fato, foi para fazer.

Fred saiu do eixo

Como dá para exigir o mesmo comportamento de um confinado se ele não está vivendo diante das mesmas perspectivas de fora do programa? Impossível, e nem é difícil concluir nada disso. A questão é outra: quando se incorpora uma personalidade completamente tranquila, qualquer desvio a esse caminho parece agressivo, incomum, assustador.

Legenda: Em uma briga descontrolada, Fred virou alvo da casa e ainda ganhou a antipatia dos espectadores do programa Foto: reprodução/Globoplay

Fred, inclusive, foi o responsável por uma série de escolhas erradas no BBB 23. Se negou a participar do jogo frequentemente, fugiu da responsabilidade de atender o Big Fone, se escondeu entre os próprios colegas para não ser percebido e, em meio a tudo isso, parecia apenas estar "tirando férias" no confinamento.

Jogos como o BBB, no entanto, esperam só a próxima oportunidade para pegar participantes desse tipo desprevenidos.

Sem perceber, foi alçado a um dos papéis mais importantes da semana, como líder, e, mais uma vez, trocou os pés pelas mãos. Na tentativa frustrada de se manter no espaço de "bonzinho", fugiu do caminho da atitude e entregou a própria indicação a alguém do grupo inimigo.

Erros em sequência

Errado, ainda tentou exigir qualquer tipo de aliança inexistente, acreditando na hipótese de que os próprios oponentes tinham a obrigação de defendê-lo. Mas mergulhou mesmo na hipocrisia, insistindo que apenas a visão dele estaria correta. Se protegeu a amiga, por qual motivo estaria errado ao fazer jogada tão covarde? Estava errado, sem dúvidas, afinal de contas.

Tudo, claro, escalaria ainda mais no Jogo da Discórdia. Não bastasse ter alcançado a raiva de Sarah Aline, indicada por ele ao Paredão, irritou Alface profundamente, o que também significa o afastamento de Guimê, por exemplo. O embate com Facinho foi o ponto mais louco da noite de segunda (6), mas nada incomum.

"Saboneteiro!", gritou, horas antes, Alface para Fred. Justamente aí, o youtuber começou a perder o eixo. O engraçado, entretanto, é que ele está completamente sem razão na história.

Não se constrói personagem "legal" no BBB 23 sem desagradar. Quando isso ocorre, ou se é planta ou se é covarde, e Fred, inexplicavelmente, conseguiu alcançar os dois e, ainda assim, virar um dos principais antagonistas da semana.

Mais decadente que isso, é quase impossível.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil