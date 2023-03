MC Guimê pede desculpas para Dania e Lexa por assédio no BBB 23: 'muito triste com tudo'

O rapper MC Guimê se pronunciou oficialmente, na noite desta sexta-feira (17), acerca da expulsão no Big Brother Brasil 23. Em vídeo publicado no Instagram dele, o ex-BBB pediu desculpa a Dania Mendez e a Lexa por caso de assédio na casa do reality.

"Estou aqui para conversar com vocês. Entendo a gravidade da situação e venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa. Peço desculpa sinceras à Dania, Lexa, Bruna e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. ", disse, logo no começo do vídeo.

Guimê declarou que está disposto a rever as próprias atitudes, assim como a aprender e evoluir.

MC Guimê Rapper "O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo isso que aconteceu, mas entendo completamente a decisão do programa".

Além disso, voltou a citar a Lexa, ressaltando que vivia um "momento muito delicado". "Eu amo muito ela, e eu também estou muito magoado por tê-la ferido, magoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. Espero que a Lexa me perdoe. Tivemos uma conversa, agora é dar tempo ao tempo".

Ao final do vídeo, agradeceu o público por assistirem ao vídeo, voltou a pedir perdão e declarou que buscará renovar as forças. "Vou acreditar sempre num dia de amanhã melhor do que hoje, melhor do que ontem", concluiu.

Assédios no BBB 23

Durante a festa que celebrava liderança de MC Guimê, na quarta, o rapper foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do músico começou a viralizar nas redes sociais.

Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local.

Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos nas nádegas da intercambista, que voltou a afastá-lo. Veja:

Já Cara de Sapato, em diversos momentos da festa, tentou beijar Dania. Em determinado ponto, no Quarto Fundo do Mar, o lutador segurou a mexicana e forçou um beijo.

Posteriormente, o atleta e a mexicana ficaram próximos debaixo do edredom. Dania não pareceu feliz com a situação, dizendo “não” para o participante, e tentando escapar da situação.

