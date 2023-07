Mansão da Barbie em Malibu estará disponível para hospedagem com Ryan Gosling; veja fotos

Uma mansão que simula a 'Casa dos Sonhos de Malibu', da boneca Barbie, poderá ser alugada por fãs que desejam se hospedar no local. O imóvel todo rosa fica localizado na cidade de Malibu, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os interessados poderão reservar um quarto da mansão para se hospedar durante os dias 21 e 22 deste mês. Nos dois dias, o ator Ryan Gosling, que interpreta o Ken no filme 'Barbie', estará no local para recepcionar os hóspedes.

Legenda: Mansão que inspirada na Casa dos Sonhos da Barbie Foto: Divulgação/Airbnb

As reservas podem ser feitas pelo Airbnb por pessoas que tiverem um bom histórico na plataforma, a partir do dia 17 deste mês. As informações são do G1.

Legenda: Mansão que inspirada na Casa dos Sonhos da Barbie Foto: Divulgação/Airbnb

As estadias são limitadas. Os hóspede que conseguirem fazer a reserva poderão usufruir de um quarto privado e de áreas comuns da casa, como piscina, lounge e área de churrasco. As refeições e lanches serão preparadas por funcionários do local.

Legenda: Mansão que inspirada na Casa dos Sonhos da Barbie Foto: Divulgação/Airbnb

O imóvel fica em uma das praias de Malibu e conta com piscina de borda infinita, toboágua, pista de dança e vista panorâmica para o mar.

Legenda: Mansão que inspirada na Casa dos Sonhos da Barbie Foto: Divulgação/Airbnb

Legenda: Mansão que inspirada na Casa dos Sonhos da Barbie Foto: Divulgação/Airbnb