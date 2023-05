Novo trailer de 'Barbie' mostra boneca sendo presa no mundo real; assista

O novo trailer de 'Barbie', lançado nesta quinta-feira (25), mostra a boneca passando por uma crise de identidade e ficando presa no mundo real.

A jornada começa depois de questionar sobre a morte na Barbielândia. Ao ganhar uma consciência para além da rotina das outras bonecas, Barbie cai do telhado e fica com o pé "normal", ou seja, que não encaixa nos saltos de brinquedo.

Assista ao trailer:

Em uma referência ao filme de ficção científica Matrix (1999), ela tem que escolher entre dois sapatos: um salto e uma sandália rasteira. Enquanto o salto significa continuar no mundo de fantasia, a sandália rasteira representa a descoberta da "verdade sobre o universo".

O filme chega às salas de cinema no dia 20 de julho e conta com grande elenco. Margot Robbie interpreta a personagem-título e Ryan Gosling será seu par romântico, o Ken.

Sinopse do filme

No mundo mágico das Barbies, "Barbieland", uma das bonecas (Margot Robbie) começa a perceber que não se encaixa como as outras. Depois de ser expulsa, ela parte para uma aventura no "mundo real".

O filme é dirigido por Greta Gerwig a partir de um roteiro coescrito com Noah Baumbach, sendo o primeiro filme em live-action baseado na boneca depois de uma série de filmes de animação diretos para DVD e séries de televisão.

Participam do filme ainda Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Michael Cera, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Dua Lipa e Kate McKinnon.