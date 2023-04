Influenciadora digital gasta mais de R$ 500 mil em casa inspirada na Barbie

A influenciadora digital Bruna Peres, conhecida como Bruna Barbie nas redes sociais, gastou mais de R$ 500 mil para construir uma casa inspirada na boneca Barbie. “Demorei uns três anos para deixar completa. Ganhei vários móveis e utensílios, panelas e outros itens de lojas. Hoje em dia está mais fácil para conseguir as coisas cor-de-rosa. Mas era bem difícil de achar antes”, disse ela, em entrevista à Quem.

Desde que o trailer do filme “Barbie”, que estreia em julho de 2023, foi divulgado, o vídeo em que Bruna faz um tour por seu lar cor-de-rosa viralizou na web.

A casa da influenciadora tem penteadeira, closet, fogão e até geladeira cor-de-rosa, além de uma piscina com corante rosa. A ideia de ter uma casa inspirada no lifestyle da boneca surgiu há seis anos, quando ela começou a trabalhar na internet. “Falei: vou investir meu dinheiro, mas quero uma casa no meu estilo. Procurei a construtora e expliquei que queria uma casa igual à da Barbie. E eles construíram a casa quadradinha com medidas iguais”.

Apesar de formada em Direito, hoje Bruna se mantém financeiramente com a vida de influenciadora. Ela se define como “a Barbie da vida real”. “Meu estilo Barbie é desde a adolescência. Sempre gostei de rosa e queria ter um estilo bem de patricinha. Na escola, começaram a me apelidar de Barbie e acabou pegando”.

“Adoro minha casa. Às vezes paro e penso: que surreal! Virou uma profissão! Graças a Deus e a meus seguidores, hoje vivo bem. Posso dizer que compro o que quero e não me vejo fazendo outra coisa”, acrescentou.

Atualmente a influenciadora ainda conta com uma coleção de mais de 100 bonecas da Mattel. “Acabei dando a minha primeira Barbie e outras que ganhei na infância e hoje me arrependo muito, mas acontece. Eu sou muito organizada, eu cuido para manter tudo no lugar, limpinho. Brinco que sou multifunções. Cada dia sou uma Barbie diferente: cozinheira, confeiteira, faxineira, influencer”.