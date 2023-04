Pai de Sarah Aline relata racismo em hotel: 'entrevistado pelos seguranças'

Vagner Rodrigues, o pai da ex-BBB Sarah Aline, relatou no Instagram, nesta terça-feira (18), uma situação de racismo que aconteceu no hotel onde está hospedado, no Rio de Janeiro. Ele disse ter sido abordado por seguranças do local que não acreditaram que ele era hóspede.

“Eu estou louco para dar entrevistas que nem ela [Sarah], mas o máximo que arrumei foi ser entrevistado pelos seguranças do hotel que não acreditaram que eu era hóspede”, disse ele na rede social.

Vagner recebeu mensagens carinhosas de seguidores após o desabafo. “Sinto muito pela situação racista que sofreu no hotel”, escreveu uma pessoa. Ele respondeu: “Está tudo bem, já sou pós-graduado nessa situação. Obrigado pela preocupação”.