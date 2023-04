Após polêmica com base, Karen Bachini faz resenha de batom de Virgínia e reprova produto

Um vídeo que mostra a maquiadora Karen Bachini testando um novo produto da linha de maquiagem de Virgínia Fonseca viralizou no Twitter. Depois de críticas à base da marca WePink, Karen fez a resenha de um batom e reprovou o produto.

A maquiadora opinou que o batom salienta as linhas finas do lábio. “Ele não seca. Eu já estou aqui há 30 minutos com ele e ainda está assim. Eu vou tirar, esfoliar e reaplicar. Não gostei de como ficou”, diz ela no vídeo.

Após reaplicar o produto, Karen volta a criticá-lo: “Passou 10 minutos e ainda não consigo entender esse batom. Ele não está totalmente mate, tem partes com brilho, e ele não seca. Mesmo após eu esfoliar, ele está marcando muito a textura”.

Apesar das críticas, a maquiadora elogiou a cor do produto e a durabilidade.

Indireta

Em live no domingo (16), Virgínia chegou a mandar uma indireta para Karen Bachini, que fez em março uma resenha criticando a base da influenciadora.

Na segunda (17), no Twitter, Karen explicou que é maquiadora profissional e faz resenha de produtos de beleza há 16 anos. A maquiadora ainda reforçou que não tem nada contra Virgínia e a família dela.