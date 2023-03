Base de Virgínia é detonada por influenciadores e assunto viraliza nas redes; entenda a polêmica

A influenciadora digital, Virgína Fonseca, lançou um novo item de maquiagem no último sábado. Desde então, a base da We Pink vem viralizando nas redes sociais, gerando discussões e memes. O Diário do Nordeste reuniu os motivos da polêmica envolvendo o produto.

PREÇO DA BASE

A base da Vírginia é comercializada no site da wepink por R$ 199,90. Segundo a descrição do produto, a base é resistente à água, tem acabamento matte, possui textura aveludada, além de alta fixação na pele e alta cobertura. Possui 15 tonalidades diferentes e tem uma embalagem de plástico. No entanto, no Twitter, usuários compararam a base da influenciadora com a base da Fenty Beauty. "Base da Virginia mais cara que a da Rihanna, isso, para mim, é fora do normal", escreveu uma internauta na rede.

Legenda: Base de Virgínia custa R$ 199,90 e possui 15 tonalidades Foto: Reprodução

No Instagram, Vírgina rebateu as críticas e disse que estavam tentando diminuí-la. "Sempre quando vem alguém inovando o mercado, 'toma pedrada'... isso é em qualquer área, com qualquer pessoa", escreveu a influenciadora em seus stories.

"Tentam me diminuir por lançar um produto com a mesma qualidade dos importados. 'Virginia tá achando que é Kylie e Rihanna'. Por que elas podem e eu não? Vamos lá, não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto?", continuou.

QUALIDADE DE IMPORTADO E 'DERMOMAKE'

No instagram, Virgínia disse que sua base era "dermomake" e tinha "qualidade dos importados". Na rede social, uma internauta se pronunciou sobre o termo dermomake. Segundo ela, "(a base) está registrada na Anvisa como Grau 1. Ela não é dermomake. O termo não existe".

Legenda: Na web, internauta critica base de Virgínia Foto: Reprodução/redes sociais

A internauta ainda explica "Grau 1 são produtos registrados que não apresentam um grau nem de fotoproteção alta. São denominados produtos básicos, que não precisam de teste para gerar eficácia pois não prometem tratamento".

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explica que Grau 1 são produtos que "caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso".

Ao mencionar que o produto tem qualidade de importado, Virgínia gerou embate com fãs de outras blogueiras de maquiagem que já lançaram bases. Uma usuária escreveu, "não há marketing que trabalhe tão bem pra Mari Maria, Boca Rosa, Bruna Tavares e Niina Secrets quanto o lançamento da Virgínia".

A influenciadora digital Karen Bachini fez um vídeo listando 19 motivos para não comprar a base da esposa do cantor de sertanejo Zé Felipe. No vídeo, Bachini cita marcas nacionais de diferentes estilos e mais acessíveis que o produto da We Pink.

A base também foi alvo de críticas por não entregar o que promete em relação à resistência a água. Bachini testou o produto e provou que ele não é resistente a água.

PRODUTO DE LUXO?

Uma usuária do TikTok viralizou nas redes sociais após explicar o porquê, segundo ela, a base de Víriginia não seria um produto de luxo. Segundo a internauta, a cor da embalagem já é um indicativo que o produto não é o que se propõe. "Rosa não remete a uma coisa luxosa", falou.

"Mais um ponto de diferenciação entre marcas de luxo e não luxo é o tempo de existência. Quando a gente olha para outras marcas do mercado de superluxo, todas têm uma tradição, elas têm anos de existência e o mercado de luxo é construído através do tempo", continua. De acordo com Vírginia, a marca We Pink tem apenas dois anos de existência.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

Usuários fizeram memes após influenciadores testarem o novo lançamento da tiktoker. Uma internauta comentou que a base "vai fazer sucesso mesmo, no INSS". Já outro usuário escreveu que a resenha da também influenciadora Karen Bachini é "um dos maiores atos do audiovisual brasileiro".

Outro usuário utilizou uma boneca com a pele "craquelada" para ironizar o uso do produto. A drag queen e influenciadora Bianca DellaFancy escreveu no twitter estar "viciada" em ver reviews da base de Virgínia.