Whindersson Nunes discute sobre meritocracia com historiador Gustavo Gaiofato: 'você é burro'

Ao sair em defesa de Virgínia na polêmica do novo produto de maquiagem, o humorista Whindersson Nunes está enfrentando uma série de críticas de internautas desde a última terça-feira (7). Em um desses embates, o historiador Gustavo Gaiofato foi chamado de "burro" pelo influencer do Nordeste.

Uma usuária tuítou que faltava a Whindersson mais conhecimento sobre o sistema e que ele teria "tudo para abraçar o coletivo". Nesse momento, o influenciador pediu para que ela explicasse "o sistema para quem veio da roça".

Nesse momento, o historiador rebateu. "Whindersson, experiência é fundamental pra construir conhecimento sobre determinados temas", escreveu. "Se a experiência pessoal bastasse, então a meritocracia seria algo aplicável. E não é", continuou Gaiofato.

Por sua vez, o humorista do Nordeste relatou que possui 150 funcionários e não acredita em meritocracia, "a maioria são meus amigos", disse ele. Em seguida, ele completa que o sistema "pode ajudar a humanidade por um tempo, mas não pra sempre, você é burro".

REPERCUSSÃO

Outros usuários seguiram criticando ou defedendo Whindersson. "Você foi arrogante com alguém que só tentou te explicar algo, cara. Eu também vim do sertão e as coisas da minha família cabiam em uma viagem de carrinho de mão (literalmente). E é justamente por isso que estudei e adquiri consciência de classe. Ainda dá tempo pra você", criticou uma internauta.

Um outro usuário saiu em defesa do influenciador do Piauí. "Sua mensagem está chegando para nós que continuamos na batalha para uma vida um pouco mais confortável. Pessoas como nós saímos do absoluto nada e lutamos, gritamos para que as pessoas entendam que o sistema não nos favorece. Obrigada por não esquecer suas raízes", tuitou.