Virginia rebate críticas após cobrar R$ 200 em base: 'qualidade de importado'

Virginia Fonseca, 23, usou as redes sociais, nesse domingo (5), para rebater as críticas que tem recebido pelo preço de uma base de sua marca de cosméticos. O produto custa R$ 199 no site. "Tentam me diminuir", disse a influenciadora.

Desde que a base foi lançada, internautas têm comparado a maquiagem às lançadas por famosas como Rihanna e Kylie Jenner. Até a ex-BBB Boca Rosa foi citada por alguns como sendo mais "modesta" que a esposa de Zé Felipe. "Base da Virginia mais cara que a da Rihanna, isso, para mim, é fora do normal", escreveu uma usuária do Twitter.

No Instagram, Virginia disse que estava esperando o assunto se encerrar na web antes de se pronunciar. Contudo, como as críticas continuaram, ela decidiu se pronunciar.

Legenda: A influenciadora se posicionou nos 'Stories' do Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

"Chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam: 'Você pode ser o que quiser', tentam me diminuir por lançar um produto com a mesma qualidade dos importados. 'Virginia tá achando que é Kylie e Rihanna'. Por que elas podem e eu não? Vamos lá, não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto?", escreveu nos 'Stories'.

Ela também disse que admira as famosas citadas e que se inspira nelas. "Vou lançar meus produtos com qualidade de importados, sim, e segue o baile. Utilizo todos os meus produtos e vou lançar o que eu gosto de usar", disparou.

Whindersson Nunes

Um dos famosos que saíram em defesa de Virginia na polêmica da maquiagem foi o humorista Whindersson Nunes, que rebateu um comentário que dizia que o preço do produto da influenciadora estava mais caro que o de Rihanna. "Compra a da Rihanna", escreveu ele.

Em resposta às críticas feitas ao comentário, Whindersson disse: "Estou chato hoje".