Zé Felipe diz que teve crise de ansiedade em shows no Ceará durante Carnaval: 'Virginia me ajudou'

Depois de ser criticado por sua performance em shows no Ceará, Zé Felipe foi às redes sociais explicar que enfrentou uma crise de ansiedade durante as apresentações e foi apoiado pela esposa, Virginia Fonseca.

"Anteontem, a gente fez dois shows na noite. Eu tive crise de ansiedade, foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe como é ruim a sensação", comentou o filho do cantor Leonardo.

De sábado até essa segunda-feira (20), o sertanejo passou por cidades como Baturité, Acaraú, Paracuru e Quixadá. Em Paracuru, especificamente, no domingo (19), ele disse que precisou da ajuda de Virginia e de sua equipe para conseguir concluir a apresentação. Assista:

"Aquele show, a Virginia me ajudou muito a terminar, só quem estava comigo sabe o quão difícil foi fazer aquele show, terminar. Quem tem crise de ansiedade sabe o quão agoniante é isso", completou.

'Senti que ele estava mal', disse Virginia

Em suas próprias redes, Virginia também comentou o assunto e disse que sentiu que o esposo não estava bem. "Eu não costumo entrar no palco do Zé, só se ele me chamar, mas senti que ele estava mal e entrei na hora, para animar, sei lá, fazer alguma coisa. Senti que tinha que fazer aquilo. E ele me falou que teve crise ansiedade, saiu do palco, rezou e voltou", complementou a influenciadora. "Você me salvou", garantiu o cantor.