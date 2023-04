Virgínia desabafa sobre polêmica com base e manda indireta para Karen Bachini

Virgínia Fonseca participou de uma live, nesse domingo (16), sobre a própria linha de maquiagens e aproveitou para se pronunciar pela primeira vez sobre a polêmica em torno de sua base. A empresária e influenciadora ainda mandou uma indireta para Karen Bachini, que no mês de março fez uma resenha criticando o produto que viralizou nas redes sociais.

“Quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. Eu gostei muito da base, é a única que eu uso, eu amo essa base… Na minha pele, ela fica incrível. Eu saio e ela dura o dia inteiro, do jeito que eu faço. E aí depois vem uma pessoa e fala que não gostou, e vira tudo que o que virou por causa de um comentário que de uma pessoa. Eu acho que as pessoas teriam que experimentar e cada um dar seu feedback”, disse.

O marido da influencer, Zé Felipe, que também participou a live, opinou sobre o assunto: “Eu acho que toda crítica construtiva é bem-vinda. E é bom para gente crescer. Mas se aproveitar da situação para potencializar e crescer em cima disso não é legal”.

Virgínia ainda explicou o motivo de não ter se pronunciado antes sobre o assunto: “Pronunciar o quê? Eu gosto da base, eu uso todo dia... Se tivesse causando alergia, alguma coisa assim, ok. Para mim a minha base é a melhor do mercado, eu só uso ela”.

Relembre a polêmica

Logo após a base ser lançada, a influenciadora Karen Bachini publicou um vídeo no YouTube listando 19 motivos para não comprar a base da marca de Virgínia. No vídeo, ela cita marcas nacionais de diferentes estilos e mais acessíveis que o produto da We Pink.

A base também foi alvo de críticas por não entregar o que promete em relação à resistência a água.

Desde o lançamento, a base viralizou nas redes sociais e várias influenciadoras digitais fizeram os próprios testes com o produto.