MC Sabrina reaparece no Instagram e diz que voltará com músicas

A funkeira MC Sabrina reapareceu nos Stories, na noite de domingo (16), e disse que voltará com as músicas. A publicação foi feita logo após a equipe da artista rebater em nota que a cantora estaria sendo vítima de cárcere privado.

“Por muitos motivos que não vêm ao caso, por que motivo pessoal é motivo pessoal, (já) motivo artístico, onde expressamos nossa arte, é sempre dito. Estarei voltando aí com tudo, com as músicas, com tudo que eu gosto de fazer. Até porque arte é arte e sempre chama. Um beijo no coração de todos vocês que estão sempre esperando aqui, sempre olhando tudo, e meu desculpa também, por que não?”, disse ela, em uma sequência de Stories.

Sumiço misterioso

O sumiço de MC Sabrina repercutiu nas redes sociais após uma publicação feita pela cantora Pocah no Twitter, sábado (15), viralizar. No post, ela relatava tentar há anos contato por mensagem com Sabrina e não ter retorno.

“Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas, papo de ‘cárcere privado’, ‘depressão’ e até ‘estado vegetativo’. Uma das pioneiras do nosso funk ‘desaparece’ e ninguém está falando nada. Por quê”, questionou Pocah.

A equipe que administra as redes sociais de Sabrina publicou uma nota negando cárcere privado e explicando que a artista foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade e está em tratamento.

“Viemos por meio desta esclarecer que as acusações caluniosas de ‘cárcere privado e dopar’ a MC Sabrina não procedem. Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade ao qual a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência”, diz a nota.

A equipe da artista ainda disse que a TV Record Rio foi à casa da cantora, no domingo (16), para gravar uma reportagem sobre o assunto, mas não deu detalhes de quando a matéria irá ao ar.