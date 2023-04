Fãs apontam atleta como suposto novo affair de Juliette; saiba quem é

Rumor de que Juliette estaria vivendo novo affair movimentou as redes sociais nesse domingo (16). O escolhido seria o atleta de Crossfit Kaique Cerveny. Na tarde de ontem, os dois estiveram em uma lancha no Rio de Janeiro e fizeram Stories mostrando o passeio. No entanto, eles não apareceram nos registros juntos.

Em um dos momentos compartilhado por Juliette, é possível ver as costas de um homem parecido com Kaique pelo reflexo da lente dos óculos da cantora.

Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, o suposto affair da cantora e ex-BBB compartilha a rotina diária como atleta em seu perfil. Kaique também já foi campeão brasileiro de Crossfit em 2019, além de ter conquistado uma medalha de bronze no torneio European Showdown no mesmo ano. Ambos se seguem no Instagram.

Na última foto postada por Kaique, os fãs da ex-BBB estão torcendo pelo romance. “Torcendo para essa paquera com a Juliette virar namoro, pois seria um casal de parar tudo”, escreveu um. “Não sei quem tá passando bem, se é você ou a Juliette. Eu shippo”, publicou outro.