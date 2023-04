Enquete BBB 23: Amanda, Domitila ou Larissa? Vote em quem você quer fora da casa

Amanda, Domitila e Larissa estão no 16º Paredão do Big Brother Brasil 23. A votação entre os brothers, realizada na noite deste domingo (16) e início da madrugada de segunda (17), logo após uma eliminação e rápida prova do Líder, acabou com as três na busca pela preferência do público, com decisão na próxima terça-feira (18).

A dinâmica seguiu a linha da semana turbo, que promete acelerar essa reta final de programa. Ricardo Alface virou Líder da semana em uma prova de sorte e indicou Amanda ao Paredão, ressaltando que a motivação da indicação seria por conta das desavenças que ocorreram entre os dois ao longo do jogo.

Enquanto isso, a votação aberta na sala da casa escolheu Domitila para disputar entre os emparedados. Assim, Domitila escolheu Larissa em contragolpe para seguir ao Paredão.

Vale lembrar que a prova Bate-Volta, geralmente realizada aos domingos no BBB, não foi realizada neste domingo (16) excepcionalmente por conta da formação relâmpago do Paredão.

Com a eliminação na terça-feira (18), inclusive, o BBB 23 se aproxima cada vez mais do fim. Segundo a contagem deste domingo, o programa está a nove dias da grande final, que deve contar com a presença de todos os brothers que já foram eliminados pelo público.

Além disso, apenas três brothers devem disputar o prêmio final do reality show, que deve pagar a maior quantia desde a estreia na TV Globo.

Formação de Paredão

Dessa vez sem Anjo, já que todos os benefícios se encerraram após a eliminação e uma nova prova coroou o Líder da semana, ninguém foi imunizado antes da formação da berlinda.

Rápida, a votação aconteceu de forma aberta entre os participantes, com a pessoa mais votada sendo Domitila, com o total de quatro votos. Enquanto isso, Ricardo Alface já havia indicado a sister Amanda à berlinda.

O resultado do Paredão triplo será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (18).

Veja como foi a votação:

Bruna Griphao: Domitila

Amanda: Domitila

Aline: Domitila

Larissa: Domitila

Domitila: Larissa