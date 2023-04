Com conceitos de ilusão de ótica, Pixote e Fundo de Quintal animam festa do BBB 23 neste sábado (15)

A festa deste sábado (15) no Big Brother Brasil 23 contará com shows de duas bandas de pagode. Pixote e Fundo de Quintal são as atrações anunciadas.

O programa está previsto para começar às 22h25, de acordo com a programação da Globo, logo após a novela Travessia.

Esta é a primeira apresentação do grupo Pixote no Big Brother Brasil. Em entrevista ao Gshow, o percussionista do grupo, Tiola, falou sobre o entusiasmo para o show.

"Vai ser um prazer estrear no BBB junto com esse grupo de quem somos fãs", disse o músico.

OUTRAS ATRAÇÕES

A estrutura da festa terá conceitos de ilusão de ótica. A produção prepara instalação de um stand onde os brothers poderão sentir que estão 'andando nas nuvens', em cenário que será montado "de cabeça para baixo".

A pista de dança e o portal de entrada também deve seguir esta temática.

QUEM SAI NO PAREDÃO

Aline, Bruna e Sarah estão no 15º Paredão do Big Brother Brasil 23. A berlinda foi definida na noite desta sexta-feira (14), após a edição mostrar como foi a Prova do Anjo.

A eliminação acontece neste domingo (16)

