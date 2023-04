Key Alves lamenta vazamento de conversas íntimas com ex-namorado Gustavo

Após a coluna de Léo Dias divulgar prints de conversas de Key Alves e Gustavo sobre um possível término do romance, o que contraria a versão inicial da jogadora de vôlei, que disse ter sido pega de surpresa, a sister se pronunciou sobre o tema.

“Lamentável saber que a pessoa que eu mais confiei está expondo conversas nossas, íntimas, nas quais eu tentei ajudá-lo. Quando ele se recusou a me acompanhar no show Tardezinha, a ‘tal’ estratégia minha era pensando nele, para que os haters não o atacassem por ele ter ido comigo, mesmo assim ainda pensei nele”, disse ela, ao colunista do Metrópoles.

Legenda: Mensagens trocadas entre Key e Gustavo Foto: Reprodução

“É lamentável saber que ele está nesse nível de comportamento, enquanto eu, em todas as entrevistas, estou dizendo a verdade, sendo sincera, com todo respeito que tenho por ele”, acrescentou.

Segundo Key Alves, apesar de terem trocado mensagens sobre o fim do romance antes do show Tardezinha, no dia do evento eles estavam bem e tinham até feito live juntos e combinado de viajar para o Mato Grosso.

Troca de mensagens

Nos prints divulgados por Léo Dias, Key diz que postaria Stories informando que teria o convidado para ir junto para o show Tardezinha, de Thiaguinho, que aconteceu no início de abril, mas que ele não pôde ir por conta de outros compromissos.

Ainda na conversa exposta, a jogadora diz que conversaria com Gustavo na segunda-feira seguinte ao evento, dia 3 de abril. O término foi anunciado nas redes sociais dos dois no dia 4.

“Na segunda, vamos conversar se vamos continuar ou não, caso decidirmos não continuar mais juntos, vamos soltar uma nota no Instagram. Infelizmente ou felizmente, devemos satisfação aos milhares de fãs que conquistamos”.