Namoro de Key Alves e Gustavo era reprovado por familiares e amigos do 'Caubói', diz jornal

O término do relacionamento de Key Alves e Gustavo Benedetti, ex-participantes do BBB 23, virou assunto nas redes durante a terça-feira (4) e continua dando o que falar nos bastidores. Segundo o jornal Extra, antes mesmo do anúncio do fim, amigos próximos do "Caubói" e familiares dele não aprovavam a continuidade do namoro.

Logo após a eliminação no reality show, Gustavo teria confessado a outros ex-BBBs que não pretendia seguir namorando Key Alves. Paula, inclusive, comentou que o ouviu fazendo comentários que indicavam o fim do enlace amoroso. "As coisas que ele comentou no jantar, eu falei assim: 'ele vai separar dela'", disse a ex-sister.

Um dos pontos especulados por fãs do casal para o término é a existência de uma "conspiração" por conta das empresas dos ex-BBBs: Gustavo é agenciado pela agência Talismã, do cantor Leonardo, sogro da influencer Virgínia. Key, no entanto, é assessorada pelo empresário Rezende, ex-namorado de Virgínia.

Envolvimentos de Gustavo

Outra questão seria a vida pregressa de Gustavo, que chegou a ter um breve envolvimento com uma ex antes do programa. A ex-namorada seria a dentista Ana Paula Heiss, com quem ele teria retomado o contato após sair do programa.

Gustavo também teria mantido um affair com a estudante de Medicina Amanda Santos, que é natural de Primavera do Leste, cidade natal do fazendeiro.

Na madrugada desta quarta-feira (4), Key Alves voltou a publicar stories no Instagram chorando. "Sério! Que pesadelo", declarou a jogadora de vôlei em mais uma foto chorando.