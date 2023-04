Marvvila se surpreende ao saber do fim do namoro de Key Alves e Gustavo

Décima segunda eliminada do BBB 23, Marvvila participou na madrugada desta quarta-feira (5) do Bate-Papo BBB e comentou sua participação no reality show. Ao saber de algumas notícias "do mundo", a cantora ficou surpresa ao descobrir o fim do namoro de Key Alves e Gustavo.

“Sério?", reagiu. "Lá dentro eles pareciam casados há 10 anos. Mas aqui fora o babado é outro, né”.

Marvvila ainda opinou sobre o romance de Fred e Larissa e Sarah Aline e Ricardo: “Acho que eles vão conversar. Eles estavam se gostando bastante, então eu acho que tem a possibilidade de dar certo, sim”, disse sobre o jornalista e a professora de educação física.

A cantora ainda disse que Sarah Aline está apaixonada por Ricardo. “Acho que vai rolar”, concluiu.

Planta?

Ainda no bate-papo com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, Marvvila assumiu que foi planta durante o BBB. Ela explicou os motivos para não se destacar no jogo:

“Acaba que lá de dentro você vê que não basta só você expor, falar o que você acha de alguém, conversar com seus aliados... Não é o suficiente pra ter o grande destaque. Você que tá lá dentro, vê que de fato pra se destacar é muito de embate mesmo, de chamar, bater no peito, brigar, bater de frente. Essa é a grande diferença lá”, começou.

“Eu acho que sim, eu fui uma planta por conta disso, entendeu? Porque lá dentro eu até falei que esperava que tivesse pessoas que me irritassem mais, porque também tenho os meus momentos de raiva, mostrei pouco disso, mas se tivesse eu ia mostrar”, concluiu.