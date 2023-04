Evaristo Costa comenta maternidade de Virginia Fonseca após vídeo e influencer chora

Um perfil do Twitter compartilhou o trecho de um vídeo em que Maria Alice, filha mais velha de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, prefere o colo da babá ao invés da mãe em um dia de vacina. O jornalista Evaristo Costa deixou um comentário na publicação, que acabou repercutindo no Twitter.

“Já ouviram falar: mãe é quem cria?”, escreveu ele, criticando a influenciadora. O vídeo foi publicado por Virgínia no Youtube em fevereiro.

Legenda: Evaristo Costa comentou o trecho do vídeo no Twitter Foto: Reprodução

Nos comentários, alguns usuários concordaram com Evaristo e outros defenderam Virgínia, alegando que o vídeo está cortado.

“Até o Evaristo não deixou passar”, comentou um. “Entrei para comentar algo do tipo, mas fui mais do que contemplado com seu comentário. É exatamente isso”, concordou outro.

“Gente, odeio a Virgínia, mas o vídeo está cortado. A verdade é que a criança está se afastando da mesa que contém o remédio. Quando a babá se senta à mesa, ela chora e pede para ir pro colo da mãe”, defendeu uma pessoa.

“Nossa, o pessoal falando que é super normal. Se minha filha se sentisse mais confortável no colo de uma terceira do que no meu, que sou mãe dela, eu me sentiria muito mal", opinou outra.

Abalada

Após a repercussão do comentário de Evaristo Costa, Virgínia apareceu nos Stories, na manhã desta quarta-feira (5), chorando e fez um longo desabafo. “Eu tenho 23 anos, amanhã completo 24. Eu só vivo para a minha família e para o meu trabalho… Para ter que aguentar que mãe é quem cria porque minhas filhas têm babás?”, começou ela.

Legenda: Virginia compartilhou Storie chorando com a fala do jornalista Foto: Reprodução/Instagram

“O tanto de mulher que trabalha e deixa os filhos com outras pessoas? Todas essas mães não são mães? Eu não concordo com o que ele disse, vocês não têm noção do quanto dói ler isso”, concluiu.

Enquanto isso, em meio à polêmica, Zé Felipe usou os stories para comentar o caso. "Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas tá f**a, viu?", disse o cantor, chamando Evaristo de "folgado" logo em seguida.