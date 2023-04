Domitila articula jogada para que sisters do Deserto votem entre si: ‘vai ficar interessante’

Líder pela primeira vez no BBB 23, Domitila aproveitou a privacidade do quarto do líder para articular as próximas jogadas do reality show, em conversa com Sarah Aline.

A dupla falou sobre o Poder Curinga e a possibilidade dele garantir uma imunidade, e pretendem aconselhar Ricardo a comprá-lo. Com essa estratégia, e caso Sarah ganhe o Anjo, as sisters do Deserto, Aline, Amanda, Bruna e Larissa, teriam que votar entre si.

“Se elas não podem votar em você, porque você tá com o Anjo, e não podem votar no Ricardo porque ele já tem o poder de se imunizar, aí vai ter que ser entre elas. Aí vai ficar interessante. Porque aí eu quero ver, quando tiver que ser entre elas, como é que elas se veem nessa lista de prioridades”, comentou Domitila.

Em seguida, a ativista relembrou as relações do Fundo do Mar durante o reality show, e reforçou que o grupo sempre foi “transparente”.

“O Quarto Fundo do Mar, sempre foi muito transparente. Eu ia votar no Cristian, eu não ia dar o Anjo para o Black. Então, o Quarto Fundo do Mar, no meu ponto de vista, sempre foi muito autocrítico. Eu nunca vivi esse momento autocrítico dentro do grupo Deserto, então seria muito interessante”.