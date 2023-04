Como vai ser a dinâmica da 13ª semana do BBB 23? Veja detalhes

A dinâmica da 13ª semana do Big Brother Brasil 23 segue acelerada na reta final. O cronograma inclui duas provas do líder, prova do anjo e duas formações de paredão, conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (13).

No programa de hoje, haverá eliminação e uma prova do líder, na qual todos jogam. Na sexta-feira (14), os brothers já fazem a prova do anjo, e formam o paredão triplo. A dinâmica pela imunidade ocorre em dupla, mas apenas um será o Anjo.

Haverá dois monstros e, antes do paredão, participam de um jogo de arremesso ao vivo. E quem tiver o pior desempenho vai para a formação do paredão já com 2 votos computados.

Na sexta-feira (14), haverá formação de paredão triplo. Por fim, no domingo (16), tem eliminação, prova do líder, e formação de mais um paredão. Na terça-feira (18), já tem outra eliminação.

Paredão Triplo de sexta

A Formação do Paredão Triplo de sexta (14) inicia com um participante imunizado pelo anjo e outro indicado à berlinda pelo líder.

Além disso, como castigo do mostro, o brother que tiver pior desempenho no jogo de arremesso, já terá dois votos. A casa votará de forma aberta, levando mais um participante ao paredão.

Por fim, o indicado pelo líder ganhará direito a um contragolpe.

Cronograma

Quinta-feira (13): Eliminação e Prova do Líder

Eliminação e Prova do Líder Sexta-feira (14): Prova do Anjo e Formação de Paredão Triplo

Prova do Anjo e Formação de Paredão Triplo Domingo (16): Eliminação, Prova do Líder e Formação do Paredão

Eliminação, Prova do Líder e Formação do Paredão Terça-feira (18): Eliminação

