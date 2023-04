Irmã de Cezar Black chora após briga do brother com Bruna Griphao e fala em racismo

Aline Black, irmã de Cezar Black, do BBB 23, apareceu chorando nos stories para comentar a briga do enfermeiro com a atriz Bruna Griphao, que aconteceu nessa quarta-feira (12), antes da festa. No episódio, a atriz gritou com o brother, o chamou de “machista”, “moleque” e mandou ele “virar homem”. Para Aline, Black está sendo vítima de racismo.

"O que o Black está passando dentro da casa, eu creio que, hoje, isso não é uma luta só nossa, da família e dos amigos do Black. E, sim, do público, e de todas as pessoas que são negras e estão vendo racismo ser, tão efetivamente, propagado dentro de uma rede nacional. Por uma participante que é branca e, infelizmente, não tem postura nenhuma”.

“Fico impressionada como o meu país, que tem uma grande parte de pessoas negras, a gente ainda vivencia o racismo tão forte. Chega a ser algo surreal”, acrescentou.

Treta

A briga entre Bruna e Cezar Black começou após a atriz escutar uma conversa do enfermeiro com Domitila em que ele acusa Larissa de ter recebido instruções de sua assessoria quando saiu do programa.

Ao ouvir o papo, Bruna foi tirar satisfação aos gritos.