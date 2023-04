BBB 23: Bruna Griphao confronta Black após comentários sobre Larissa

O Big Brother Brasil (BBB) 23 teve madrugada agitada nesta quinta-feira (13). Confronto entre os participantes Bruna Griphao e Cezar Black repercutiu na web e teria começado após sister ouvir o baiano falar de Larissa.

"Você não tem vergonha, não? Por que você só não assume os seus erros e fala: 'Eu errei e é isso e acabou'. Ninguém usou nada contra você. Se olha no espelho, Black, olha para você e fala: 'Eu fiz m*, eu vou melhorar nisso, eu vou acertar naquilo'", disse Bruna.

Black continuou sentado ouvindo as acusações, e a atriz seguiu no discurso: "Para de ficar querendo se encobrir nas coisas, para de querer ficar achando justificativas para as m* que você fala. Se a Larissa voltou, foi porque o Brasil escolheu dela voltar. Se ela não saiu, você aceita que dói menos... Invejoso!"

O confronto começou quando Cezar comentou com Domitila Barros sua opinião sobre Larissa. Segundo ele, a professora pode ter recebido apoio de assessoria para voltar à casa com algumas instruções.

Ainda na discussão, Bruna se dirigiu para Domitila e falou: "E você, Domitila. Dá palco para isso? A Larissa trazendo tudo que ela trouxe para você numa boa?” Chamaram ela de piranha, de cachorra, você acha que isso é brincadeira".

A atriz, então, disparou contra Cezar: "Assume os seus erros. Vira homem! (...) Você está sendo machista! Você quer que a gente use a pauta? Machista! Ela foi chamada de piranha, de cachorra. Você sabe o que é isso? Seu moleque!".

Aline Wirley, que estava ao lado de Bruna, reforçou: "Sim, machista".

"Me respeite, que eu não sou moleque", se defendeu o brother. "Ou o quê?", grita Aline para ele. "Vocês gritam, falam tudo o que querem e agora apontam o dedo na minha cara", reclamou o enfermeiro.