Quem sai do BBB 23? Parcial atualizada aponta Cezar Black como 14ª eliminado

O enfermeiro Cezar Black deve ser o 14ª eliminado do Big Brother Brasil 23, segundo aponta o resultado parcial atualizado da enquete do Diário do Nordeste. O brother aparece com 43,7% dos votos e disputa a preferência do público junto de Amanda e Aline Wirley. A eliminação ocorre na quinta-feira (13).

Aline, assim como Cezar, foi a mais votada entre os demais confinados na votação aberta de terça (11). Na votação, a cantora vem logo atrás, em uma disputa acirrada pela eliminação, com 43,3%. Amanda recebeu apenas 13% de rejeição entre os leitores do jornal.

Legenda: Cezar Black aparece com 43,7% dos votos dos leitores Foto: Reprodução

No total, a enquete do Diário do Nordeste já conta com mais de 37 mil votos.

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO DESTA SEMANA?

Amanda foi a escolha da líder Sarah. Na votação da casa, realizada de forma aberta na sala, Cezar e Aline foram os mais votados.

Nesta semana de dinâmicas aceleradas, o Paredão não teve interferência de nenhum poder especial ou Prova Bate-Volta.