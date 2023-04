No BBB 23, Cezar discute com Larissa, que chora: 'não esqueça que você já saiu e voltou'

Na madrugada desta quarta-feira (12), após a formação do 14º paredão, Larissa e Cézar Black discutiram sobre o retorno da sister para o Big Brother Brasil 23.

O bate-boca começou quando a professora de educação física disse em voz alta, enquanto eles estavam cozinhando, que não gostou do enfermeiro ter mencionado, durante a votação do paredão, que o Deserto estava em maioria.

Black justificou que o Fundo do Mar ficou em vantagem somente quando houve a expulsão de Guimê e Cara de Sapato.

“Vocês foram maioria o jogo inteiro, Larissa. Me poupe. Se esconder atrás de grupo. Tu nunca saiu do grupo. Você sempre foi grupo”, disse.

“Todo mundo que joga em grupo tem direito se posicionar individualmente”, respondeu Larissa.

Os ânimos se exaltaram ainda mais quando a sister disse que Cézar “nunca fez nada dentro do jogo”: “Você sempre se escondeu atrás de grupo. Toda vida fala: 'Porque ninguém me defende', 'Porque ninguém é prioridade', 'Porque eu sou porta-voz do meu grupo'. Faz nada. Faz m*rda nenhuma”.

Para alfinetar Larissa, o enfermeiro fez questão de relembrar que ela já foi eliminada uma vez. “Quem faz é você. Não esqueça que você já saiu e voltou”.

O enfermeiro ainda afirmou na discussão que a professa saiu e voltou sabendo de tudo o que aconteceu, e por isso tinha a vantagem de saber como se comportar no jogo.

“E você tem a possibilidade de sair também. Se eu saí, foi por erro meu e, se eu voltar, eu tive oportunidade de voltar”, respondeu Larissa. “Você é um arregão. É isso que você é”, disparou ainda ela.

Consolada

Após a treta na cozinha, Larissa chorou e foi consolada por suas aliadas no reality show, Aline, Amanda e Bruna Griphao.

“A única coisa que você tem que entender é que você saiu, voltou e falou para todo mundo o que fizeram de errado e certo”, disse Bruna para a amiga.