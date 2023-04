Enquete BBB 23: Aline, Amanda ou Cezar? Vote em quem você quer fora da casa

Aline, Amanda e Cezar Black estão no 14º Paredão do Big Brother Brasil 23. A berlinda foi definida na noite desta terça-feira (11), após a eliminação de Fred Nicácio e uma Prova do Líder, vencida por Sarah Aline.

Amanda foi a escolha da líder Sarah. Na votação da casa, realizada de forma aberta na sala, Cezar e Aline foram os mais votados. Um deles será eliminado do reality na próxima quinta-feira (13).

Nesta semana de dinâmicas aceleradas, o Paredão não teve interferência de nenhum poder especial ou Prova Bate-Volta.

Vote na enquete

inter@

Veja como foi a votação da casa