Amanda, do BBB 23, tem perfil no Twitter suspenso por violar regras da plataforma

A conta da participante do BBB 23 Amanda Meirelles no Twitter foi suspensa, nesta terça-feira (11), por, supostamente, violar as regras da plataforma. Até o momento, a equipe da médica, uma das confinadas do programa, não se manifestou sobre o assunto.

Os perfis dos BBBs nas redes sociais são utilizados para movimentar as torcidas do programa, que votam a cada novo Paredão para eliminar um dos confinados. Em várias ocasiões, a torcida de Amanda foi citada em tópicos do Twitter como uma das mais articuladas para mutirões de votos.

Legenda: Conta foi suspensa na manhã desta terça-feira (11) Foto: reprodução/Twitter

Apesar do bloqueio da conta, o Twitter não pontuou por qual motivo exato teria ocorrido a suspensão e, além disso, não determinou por quanto tempo o perfil de Amanda deve permanecer fora do ar.

No Instagram, o perfil administrado pela equipe de Amanda fora do Big Brother Brasil continua funcionando.