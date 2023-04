Ivete Sangalo será a atração principal da festa do BBB 23 nesta quarta (12)

Ivete Sangalo será a atração principal da festa desta quarta-feira (12), no Big Brother Brasil 23. A cantora levará aos confinados um repertório cheio de sucessos, desde o recente 'Cria da Ivete' aos hits mais antigos, como 'Abalou', 'Sorte Grande' e 'Festa'. O show terá início após a edição do programa, prevista para começar às 22h25min.

"O BBB é um dos programas que eu mais gosto de ver. E cantar na casa com a maior visibilidade do Brasil é, além de prazeroso, uma maneira de espiar ainda mais de pertinho", comemora a baiana. Na reta final do reality show, são encerradas as festas semanais em homenagem aos líderes e a produção costuma chamar mais artistas para tocar.

Quem também deve subir ao palco do BBB nesta quarta, como participação especial no show de Ivete, é Rebecca. A cantora, que faz sua estreia no programa, é sobrinha de uma ex-participante — Jaqueline, do BBB 11 — e amiga de outras ex-participantes do grupo Camarote.

"Ivete é uma grande inspiração e, quando cantei com ela em Salvador, foi a realização de um sonho. Estar ao lado dela no BBB é outro marco. Estou mega feliz", celebra Rebecca, prometendo dança, diversão e "tudo que se tem direito em um show da rainha". "Ela [Rebecca] é uma linda e vai arrasar! Entra no meu show botando pra quebrar", elogia Ivete.

Detalhes da festa

A Globo informou que os brothers e as sisters serão levados ao espaço da festa por meio um portal que faz alusão a uma passagem subterrânea urbana, com grafites nas paredes.

A noite será aberta pela performance de oito bailarinos espalhados pelo espaço, como se fossem manequins. Eles estarão inicialmente estáticos, mas, depois, farão uma coreografia que mistura passos de ritmos variados.

A festa se passará em um grande "salão de beleza", com decoração rosa, azul e amarela. No lugar das cortinas, o palco recebe um grande painel de LED, que abre o show da noite. Já na pista de dança principal, o recurso de LED floor touch vai possibilitar reações conforme os movimentos dos participantes. Além disso, sets especiais vão garantir a experiência de cuidar da beleza, com maquiagem, perucas, secadores de cabelo, entre outros elementos.