Quem sai do BBB 23? Parcial atualizada segue apontando saída de Bruna do reality show

A atriz Bruna Griphao deve ser a 13ª eliminada do Big Brother Brasil 23. Conforme a enquete do Diário do Nordeste, a sister pode ser eliminada com cerca de 50% dos votos. Membro do grupo Deserto, Bruna disputa o paredão com Sarah Aline e Fred Nicácio.

Legenda: Bruna deve ser a 13ª eliminada do Big Brother Brasil 23 Foto: Reprodução

Indicada pela casa, Bruna possui, até o fechamento desta matéria, 11.626 votos. Fred Nicácio, indicado pelo líder, aparece em segundo lugar com 42,6% (9.922 votos). Configurando como "figurante" da disputa, Sarah Aline está em terceiro com 7,4%, com 1.718 votos. Mais de 23 mil pessoas já participaram da enquete.

Como foi a formação do Paredão desta semana?

Na votação deste domingo (9), os confinados souberam que o Anjo, Cezar Black, era autoimune. Dessa forma, o brother não pode ser votado nem pelo líder, Ricardo Alface, nem pelos demais concorrentes do reality show.

Alface tinha a intenção de votar em Black. Mas, por causa da imunidade conquistada pelo enfermeiro, ele votou em Fred Nicácio. Já a votação no confessionário indicou empate entre Bruna e Sarah. Alface decidiu, indicando a atriz.

Com o Poder Curinga da semana, Aline, que já estava emparedada junto a Amanda, pode trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. A cantora, assim, se retirou da berlinda e puxou Sarah.

O indicado pelo líder, Fred, podia salvar um dos emparedados do Monstro, e salvou Sarah. Mas Amanda, que ainda estava no Paredão por causa do castigo, acabou puxando a sister de volta.

Disputaram a prova Bate-Volta Amanda, Sarah e Bruna. Amanda venceu e seguiram na berlinda as outras duas sisters, além de Fred.