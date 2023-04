Cara de Sapato deixa o Brasil e retorna para os Estados Unidos

Após a Globo confirmar que Cara de Sapato, Guimê e Bruno Gaga não participarão da final do BBB 23, que acontece ainda esse mês, o lutador retornou para os Estados Unidos, onde mora. Sapato deixou o Brasil na terça (12), em voo do aeroporto de Santos Dumont, com destino a Flórida.

Legenda: Cara de Sapato no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino a Flórida Foto: Reprodução/Instagram

O ex-BBB que contou a novidade aos fãs. Sapato postou um vídeo no aeroporto e comunicou: “Hora de ir para casa”. Em outro post, ele deu a entender que retorna em breve ao Brasil. “Para quem tava na dúvida, estou indo ali em casa, mas já volto, tá?”.

Ainda no aeroporto, Sapato encontrou Sérgio Mallandro e mostrou que foi abordado por fãs.

Nesta quarta-feira (12), ele exibiu na rede social detalhes de sua casa na Flórida e mostrou que se encontrou com o amigo lutador Júnior Cigano.

Expulso

Cara de Sapato foi expulso do BBB 23 por importunar sexualmente a participante Dania Mendez. Após sair do reality show, ele publicou um vídeo no Instagram em que admite o errou e pede desculpas.